Curva dello stadio Bianchelli chiusa: a rischio anche il derby con l'Anconitana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Curva del Bianchelli impraticabile dopo che la burrasca di giovedì ha divelto la ringhiera che delimita il gradone più alto e funge da barriera di sicurezza. Sicché i tifosi dovranno rinunciare alla curva sia nella partita col Marina in programma domani alle 15, sia col Sassoferrato. Ma la curva sarà off limits già dal pomeriggio di oggi, per Olimpia Marzocca - Valfoglia (ore 14,30). Si confida che la ringhiera venga ripristinata per il 3 novembre, giorno di Vigor-Anconitana. Di fatto, adesso è lotta contro il tempo. Curva vuota e supporters - in particolare il club Ragazzi della Nord, che dalla curva ha attinto anche il nome - privati per un po’ del loro tempio.«C’è da esser contenti che la cosa sia successa in un giorno qualsiasi - afferma Camillo Ruvio, uno degli habituées della curva -; durante le partite tanti ragazzi si accomodano sull’ultima scalea, da dove la visibilità è migliore, appoggiandosi alla ringhiera. È andata bene come è andata. Quanto al nostro mega-striscione, non lo installeremo sullo sfondo della curva vuota, ma nel settore da cui assisteremo alla partita». «Il vento violentissimo - dice Massimo Marinari - ha divelto la ringhiera facendo leva anche sui cartelloni che sotto le raffiche hanno agito da vela. Speriamo in un sollecito ripristino della ringhiera, dopo di che l’impianto dovrà essere monitorato con grande attenzione tenendo presente che la Vigor torna a richiamare gente e saranno sempre più rare le partite che si giocheranno davanti a due o trecento persone».Sia Ruvio sia Marinari sarebbero contenti che i tifosi della curva vengano dirottati in tribuna, ma la società sarà costretta ad optare per la gradinata, come spiega l’amministratore delegato della Vigor Luca Meggiorin: «Temo che dovremo adottare la soluzione-gradinata per mantenerci coerenti con le norme e con la posizione Siae. A tribuna e gradinata si accederà dagli ingressi dedicati, mentre funzionerà una sola biglietteria, quella situata in corrispondenza del parcheggio». Abbattendo la ringhiera il vento ha anche divelto la cartellonistica: «Risistemeremo i cartelli - conferma Meggiorin - in altri punti dell’impianto per assicurare adeguata visibilità a chi ci sostiene». Quanto ai tempi di restituzione della curva agibile, Meggiorin è esplicito: «Confidiamo - afferma - che per Vigor-Anconitana la curva sia di nuovo praticabile, ma la capienza del Bianchelli è già di 3.800 posti senza la curva. Riusciremmo quindi a gestire la situazione, fermo restando che noi per primi speriamo che per Vigor-Anconitana lo stadio sia fruibile nella sua interezza».