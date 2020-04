Mangialardi: «Voglio la spiaggia libera aperta. Proverò ad eliminare alcune tasse». Ecco che estate sarà per Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Le spiagge libere devono rimanere aperte secondo il sindacoche non vuole obbligare i bagnanti a pagare per andare al mare, come altre località turistiche intendono fare. L’ultima parola spetta però al governo. A chiarire alcuni dubbi sulle domande che i cittadini pongono, spesso sui social, è il sindaco Mangialardi.«La modalità di gestione non è stata ancora decisa dal governo , stiamo attendendo direttive proprio come per i tratti concessionati. Sono convinto che pure gli spazi pubblici si possano gestire, tenendo fermi i criteri del distanziamento sociale. Per me devono restare accessibili ma, se un provvedimento ci obbligherà a chiuderli, mi dovrò attenere».«Semplicemente perché ora non servono. Intanto tutti devono stare a casa poi quelle distribuite sono monouso ed hanno quindi poco significato, cosa diversa se ci sarà la possibilità di avere quelle lavabili quando si potrà uscire. Queste saranno utili».«Ci vorrà del tempo e potrà avvenire in modo graduale. Terminato l’obbligo di restare a casa non ci sarà un effetto: tana libera tutti, non si passerà dall’off all’on in un attimo».«Penso il far visita ai propri cari. Ci sono figli che non vedono i genitori e nipoti che non vedono i nonni dal 10 marzo».«Si, salvo diverse comunicazioni dal governo alle quali ci dovremmo attenere».«Non ci saranno festeggiamenti in strada ma in modo virtuale la celebreremo».«Come avevo già avuto modo di dire, non potendo creare assembramenti, eventi come il CaterRaduno e il Summer Jamboree, che richiamano migliaia di persone riempiendo le piazze, non potranno svolgersi nelle modalità a cui eravamo finora abituati e lo stesso per altre manifestazioni».«Fino al 31 maggio non ci saranno eventi, poi tutto andrà ripensato»«Stiamo pensando a nuovi format quindi non utilizzerei il termine annullato né per il CaterRaduno né per il Summer Jamboree, ci saranno ma in modo diverso. Ad esempio tramite dirette social».«Si potrebbero fare in piazza Garibaldi, con 300 persone anziché 2000, ma Senigallia si è sempre distinta per il suo essere accogliente, inclusiva, con manifestazioni gratuite alla portata di tutti non per eventi elitari».«Abbiamo aggiunto il cloro nelle spazzatrici ma la sanificazione delle strade non è stata ritenuta efficace dall’Iss e per questo non l’abbiamo programmata».«Ho sospeso le tasse fino a luglio e sto lavorando per annullarle come mi hanno chiesto».«Sono d’accordo con loro ma non rientra nelle competenze dei sindaci, solo il governo può autorizzarlo».