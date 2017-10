Invitano Rocco Siffredi alla festa di Halloween Bufera nella città della santa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Non è ancora arrivato Rocco Siffredi ma ha già scaldato gli animi. Da quando è stata ufficializzata la sua presenza alla Festa di Halloween si è scatenato un brusio nel borgo di Santa Maria Goretti. In molti hanno poco gradito la scelta di invitare un pornoattore come testimonial di un evento in programma nella città natale di Santa Maria Goretti. La protesta è poi esplosa sui social dove è intervenuta anche la Proloco di Corinaldo. «Dato il rumore generato dalla scelta dell’ospite per la serata di Miss Strega di lunedì 30 ottobre – si legge nel post pubblicato nella pagina Facebook della Proloco - teniamo a precisare che l’ospite scelto non è né uno stupratore, né un assassino, né un delinquente ma trattasi di personaggio pubblico, testimonial di Sky, ospite televisivo, imprenditore, regista e attore». Il post della Proloco prosegue sottolineando che «il suo lavoro possa essere discutibile, dal punto di vista morale di alcuni, non entriamo in merito, però scomodare sempre Santa Maria Goretti per poter farsi ascoltare e criticare l’operato altrui o magari perseguire altri scopi, non ci sembra corretto. Se qualcuno non vuole la festa o la vorrebbe diversa, è un altro conto. Però, crediamo che il confronto e il dialogo siano gli strumenti per trovare le soluzioni migliori per Corinaldo». In attesa di Halloween proprio ieri si è celebrata la festa di Santa Maria Goretti, con una funzione religiosa presieduta dal parroco don Giuseppe Bartera. Il sacerdote sulla polemica che impazza in paese risponde con un laconico «no comment».