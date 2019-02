Corinaldo piange il "suo" chirurgo: si è spento Giuseppe Maria Mazzatinti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - La comunità di Corinaldo in lutto per la scomparsa del dottor Giuseppe Maria Mazzatinti, venuto a mancare all’età di 85 anni. Un grande professionista, che ha lavorato come chirurgo presso l’ospedale di Corinaldo prima che chiudesse. Era stato il braccio destro del dottore Pagliariccio, il suo aiuto chirurgo. Da qualche tempo stava male. Si trovava ricoverato all’ospedale di Senigallia dove sabato alle 17 è deceduto.Giuseppe Maria Mazzatinti, che gli amici chiamavano Peppe, lascia la moglie Linda, il figlio Claudio, le nuore Marinella e Liuba, il piccolo Diego, la sorella Aurora e tutta la sua affiatata famiglia che gli è stata accanto fino all’ultimo giorno. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco a Corinaldo. Ad officiarli il parroco don Giuseppe Bartera. Il feretro partirà dall’ospedale di Senigallia, dove è deceduto, domani alle 14,15 per raggiungere la chiesa di Corinaldo. La famiglia, seguendo una volontà del medico, sempre attento al prossimo e molto generoso, ha chiesto di non regalare fiori ma di raccogliere offerte da dare in beneficenza.