Ancona, controlli a tappeto dei carabinieri: scattano tre denunce

ANCONA - Continua senza sosta l’opera di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno rafforzato il dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Ancona, effettuando una serie di mirati controlli sia per contrastare la commissione dei reati in genere oltre che per assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, attuata con un massiccio dispiego di 19 pattuglie, ha consentito di deferire alla Procura della Repubblica di Ancona tre persone ritenute responsabili dei reati di evasione, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Controllati a fine lavoro: lui denunciato e lei sanzionata per guida in stato di ebbrezza

Nella fattispecie una trentatrenne rumena già sottoposta alla detenzione domiciliare, concessa dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona, sorpresa nei pressi del Tribunale senza autorizzazione, un 46enne albanese alla guida del proprio autocarro, responsabile di un sinistro nel centro di Ancona, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,36 g/l, una trentunenne di origini rumene residente ad Ancona sorpresa alla guida della propria autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida e peraltro sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

