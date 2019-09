Concerti, musei e saldi Una notte da non perdere ma con l'incubo meteo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Torna stasera la notte più lunga dell’anno. Dalla Mole al porto antico, dal Teatro delle Muse a piazza del Plebiscito, il centro sarà animato dalla Notte bianca che, come lo scorso anno, coinciderà con la serata clou del Festival La Mia Generazione. Sono già duemila i biglietti venduti per il concerto dei Subsonica che inizierà alle 21.30 al porto antico, ma anche prima dell’inizio sarà possibile acquistarli nella biglietteria che sarà allestita presso la banchina 1, dalle 19 in poi (costo del biglietto 15 euro).Lo spettacolo chiuderà il tour dei Subsonica e sarà un concerto unico, in cui la band torinese proporrà un omaggio a Microchip Emozionale, il disco che 20 anni fa fece fare al gruppo il grande salto di qualità. L’unica incognita potrebbe essere il maltempo, ma in caso di pioggia il concerto si farà lo stesso perché il palco sarà coperto. In piazza del Plebiscito, invece, intorno alla mezzanotte e mezza inizierà il dj set di Roy Paci e Alioscia Bisceglia dei Casinò Royale. Accanto a questi due grandi eventi del festival La Mia Generazione, la Notte bianca proporrà un calendario ricco che ruoterà attorno alle piazze principali. Piazza Roma, alle ore 23, ospiterà il concerto dei giovani di Officina Ancona musica preceduto dalla presentazione della squadra dell’Anconitana; piazza della Repubblica la sfilata di Miss Conero (ore 21); piazza Pertini alle 21 l’esibizione live del gruppo Imiuri che proporrà musica anni ’80-‘90 e dance music.Durante la serata, organizzata dagli operatori di piazza Pertini e patrocinata da Confartigianato, sarà possibile cenare sulla piazza grazie all’impegno degli esercenti. I negozi di corso Mazzini, invece, dalle 18 faranno un “Fuori tutto”, con promozioni speciali sui loro prodotti. Tante anche le iniziative organizzate dai singoli esercenti. Dalle 19 prenderà vita la “Notte Bianca Tales”, organizzata dal bar La Rotonda all’interno del porto antico, con i DJs Gabry Mata, Doda, Davide Casaccia, Mattia Gresta. Nella Caffetteria Bàgolo in via Castelfidardo, alle 21.30, ci sarà invece tanta musica con “LePaillettes”, una band formata da cinque ragazze di Ancona che proporrà le colonne sonore di film cult (Dirty Dancing, Fame, American Gigolò, Flashdance), musical (Grease, Footloose) e classici pop-dance anni ‘70/’80 (Abba, Madonna). Dalle 22 alle 3, al Lazzabaretto, spazio a “Oltredub” con Bass Unity, primo Sound System della scena marchigiana, attivo dal 2000 e sempre alla ricerca di sonorità originali, e Basstride, bassista dei The Natural Dub Cluster, da oltre dieci anni immerso nella scena dub europea, che porterà una selezione che spazierà dal minimaldub, steppa fino all’electrodub. Dalle 18 nel Canalone de La Mole anche Hip Nic, con market vintage, food and beer, visual art.Inoltre i musei civici (Pinacoteca e Museo della città) saranno aperti fino alle 23 e molti negozi anche dopocena accoglieranno coloro che vorranno dedicarsi allo shopping. I parcheggi cittadini Archi, Umberto I, Traiano e Cialdini saranno aperti per l’ingresso fino all’una di notte. L’auto si potrà ritirare a qualsiasi ora. Sarà possibile utilizzare anche il parcheggio davanti all’ingresso della Mole, lato Mandracchio. Previste navette gratuite per raggiungere il concerto dei Subsonica che partiranno da piazza Ugo Bassi con partenze dalle 19.10 a 00.10, ogni 25 minuti. Navette gratuite anche da piazza Ugo Bassi a piazza Cavour che passeranno per via Marconi, e viceversa: partenze da piazza Ugo Bassi dalle 19 alle 3.05 ogni 25 minuti.