Il Club Scherma Ancona premiato con lo Scudo d'oro per il 2023 nel ricordo del presidentissimo Pennazzi

ANCONA- Il Club Scherma Ancona sarà premiato con lo Scudo d'Onore d'oro per l'anno 2023. Proprio nell'anno in cui è venuto a mancare lo storico presidente Maurizio Pennazzi. A ufficializzarlo una nota da parte della società anconetana.

La nota

"La Federazione Italiana Scherma ha deliberato che nel corso Cerimonia delle Onorificenze che si svolgerà il 30 settembre p.v. a Napoli, presso i locoli prestigioso Circolo Nautico Posillipo, via Posillipo 5 - con inizio alle ore 11 verrà conferita al "Club Scherma Ancona Asd", l'onorificenza federale dello Scudo d'Onore d'oro per l'anno 2023, Un grande e meritato riconoscimento al nostro Club e soprattutto il grande merito di tutto spetta al nostro carissimo presidente per sempre Maurizio Pennazzi"