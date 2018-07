Madre e bimbo rischiano l’investimento sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Ieri poco dopo mezzogiorno è stata sfiorata la tragedia in via Leopardi, all’altezza del civico 95. Una signora con un bambino si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Un signore alla guida di un furgoncino Ape si ferma per consentire il passaggio. Chi segue non si accorge di nulla e tampona il furgoncino che, sospinto in avanti, ha sfiorato il braccio della donna che si era girata per proteggere il bambino. Il conducente dell’Ape è finito all’ospedale. I vigili urbani, chiamati sul posto, hanno svolto i rilevamenti di rito. Non è certo la prima volta che via Leopardi è teatro di incidenti stradali anche gravi.Dopo pochi minuti dall’incidente è giunto sul posto il dott. Pierpaolo Morosini, consigliere comunale del M5S, che ha il suo studio medico nelle vicinanze. «Non è la prima volta che segnaliamo incidenti in via Leopardi. Anche il 10 maggio 2017 accadde un episodio grave. Allora come ora chiedevamo che venisse presa una decisione per ridurre la velocità in quel tratto di strada».