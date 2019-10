Chiaravalle: studente di undici anni investito da un'auto in via Verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un 11enne di Chiaravalle investito da una Punto in via Verdi mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Non sono chiare ancora le cause ma sembra che il ragazzo fosse in compagnia di diversi suoi compagni quando si è improvvisamente staccato dal gruppo e ha attraversato da solo nei pressi delle strisce del semaforo, regolarmente funzionante.Secondo alcuni testimoni il veicolo teneva un’andatura moderata ed ha anche cercato di evitare l’impatto, fermandosi subito dopo per prestare i soccorsi. L’ambulanza e l’automedica hanno trasportato il ferito al Salesi. Nonostante il violento impatto il ragazzo non sembra aver subito fratture anche se ha trascorso la notte in ospedale. La polizia locale ha sottoposto il conducente del veicolo all’alcoltest risultato negativo. Tanta la paura tra i numerosi alunni che uscivano da scuola e tra i clienti del Blue Bar. Si cerca il conducente di un bus che transitava, per consentire una corretta ricostruzione dei fatti.