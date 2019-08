Sbanda con la moto ​e finisce in un campo centauro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un motociclista è rimasto ferito in un incidente sulla strada Clementina poco prima delle 22. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima, provvisoria, ricostruzione, il motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, proprio nei pressi della curva che segna il confine tra i comuni di Falconara e Chiaravalle. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'uomo è volato nel campo sfiorando un albero. E' stato trasportato all'ospedale di Torrette: le sue condizioni sono gravi ma, secondo i primi accertamenti, non corre pericolo di vita.