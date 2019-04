Domenica la festa di primavera: tante proposte sia per grandi che per i piccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Una giornata all’aria aperta, in un clima che invita all’aggregazione, allo svago e alla cultura. Un appuntamento da segnare in agenda: torna domenica 14 la “Festa di primavera” organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro Loco ed i commercianti del centro storico.Un contenitore di eventi in grado di attirare interessi e gusti dell’intera famiglia focalizzando il tema del rapporto fra uomo e natura. Dalle 10.00 alle 20.00, mostre fotografiche, un`area mercato a tema artigianato, tipicità e garden, esposizione di prodotti alimentari e bio, presentazione di libri, conferenze, laboratori per bambini, spettacoli, sfilata di moda ed esibizioni di danza con Diamond Ballet.Tante le curiosità e le opportunità offerte dal ricco programma. All’interno del planetario di Castelletta posizionato in piazza Leopardi si potrà ammirare ed osservare in maniera realistica e suggestiva la volta celeste (ingresso gratuito) e partecipare ai laboratori in collaborazione con Parco Nazionale della Gola della Rossa e di Frasassi che sarà presente anche con prodotti tipici e artigianali. Negli ambienti dell’ex Caffè Centrale, ecco il laboratorio pratico di panificazione con lievito madre di Monica Mancini centrato sull`utilizzo di farine biologiche e macinate a pietra (su prenotazione al 3206157203), prima del quale interverrà Gilberto Croceri dell`azienda agricola LaViola che produce grano con una tecnica sostenibile a tutela della biodiversità. E ancora, la “caccia alle uova” a squadre proposta dalla Fondazione Ferretti con quiz che sollecitano la conoscenza del territorio e dolci prelibatezze in palio. Tra le altre proposte, lo spettacolo dei burattini del teatro Pellidò realizzato con tecniche artigianali e liberamente tratto da una fiaba popolare italiana, lo spettacolo circense di visual comedy “Savoir faire”: clown contemporaneo, teatro fisico, manipolazione, musica ed equilibrismo su bottiglie.Note musicali garantite dal Complesso filarmonico in apertura di giornata e dai sound art corner con esibizione degli allievi del maestro di fisarmonica Luigino Pallotta. A conferire una ulteriore nota culturale, l’esposizione pittorica dell’artista Aurelio Alabardi e la mostra “Piume (Nilvana Pasqualini), petali (Giuliano Salvucci) e paesaggi (Luca Galluzzi) che descrive le meraviglie della natura dal Musone alla Selva.QUESTO IL PROGRAMMAore 10.00 Apertura mercatinoore 10:00 Apertura mostra “Piume, petali e paesaggi.... Le meraviglie della natura dal Musone alla Selva di Castelfidardo” Scatti fotografici a cura di Nilvana Pasqualini, Giuliano Salvucci e Luca Galluzzi.ore 10.00 Performance Infiorata a cura del comune di Castelraimondoore 10.30 Concerto del complesso filarmonico di Castelfidardo in Piazza della Repubblica.ore 11.00 Apertura planetario di Castelletta (ingresso gratuito) e laboratorio per bambini.ore 12.00 “Aperipoldo”, aperitivo presso la Pro Loco a cura di Lorenzo Polaccoore 15.30 Inizio caccia alle uova a cura della Fondazione Ferretti.Ore 15.30 Conferenza dal titolo: “Alimentazione e territorio, dall'agricoltura dell'assurdo alle assurdità dell'agricoltura”. Riflessioni per una nuova visione agronomica, con Gilberto Croceri dell'azienda agrobiologica La Viola.ore 16.00 Laboratorio sulla panificazione (su prenotazione 320 6157203) presso ex Cafè Centrale, a cura di Monica Manciniore 16:00 Spettacolo Savoir faire a cura di Damiano Massacesi (piazza Don Minzoni);ore 16.30 Esibizione degli allievi di fisarmonica del maestro Luigino Pallotta (sound art corner presso Scuola S.Anna)ore 17:00 Sfilata di moda (a cura di: Piccolo Principe, Barbara Baldassarri e Iride Borse) in Piazza della Repubblica.ore 17:45 Esibizione danza con la partecipazione di Daimond Balletore 18.15 Spettacolo di burattini dal titolo "Ari Ari ciuccio mio caccia i denari" a cura del teatrino Pellidò in Piazza della Repubblica.ore 18:30 Presentazione del libro “Quasi grandi” di Marco Squarcia (alla scoperta dei monti Sibillini).ore 19.30 “Aperipoldo”, aperitivo presso la Pro Loco a cura di Lorenzo Polacco