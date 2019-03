Carambola tra ciclisti uno vola a terra e finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Carambola tra ciclisti lungo la strada Bruciata ieri mattina. Uno di loro, cadendo, ha riportato ferite gravi che hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. Intorno alle 10.30, forse per una distrazione, sei ciclisti amatoriali si sono urtati e cinque sono finiti a terra. Per quattro di loro solo qualche escoriazione. Si sono subito rialzati mentre il quinto, un ex insegnante di 70 anni di Collemarino, è rimasto sull’asfalto dolorante. Questa la dinamica raccontata dai coinvolti agli operatori del 118 intervenuti sul posto. In volo si è alzata anche l’eliambulanza da Torrette per soccorrere il 70enne, trasferito in codice rosso per un politrauma all’ospedale regionale. L’uomo ha subito accusato problemi respiratori causati da diverse fratture.Gli è stato riscontrato anche un trauma cranico e, una volta arrivato in ospedale, è stato sedato. I medici sono ottimisti e, nonostante la prognosi riservata, hanno tranquillizzato familiari e amici sul fatto che non fosse in pericolo di vita. Tra i ciclisti amatoriali presenti al momento dell’incidente c’era anche la moglie del ferito. Un residente si è messo a dirigere il traffico per consentire le operazioni di soccorso che sono state comunque molto rapide. Prima è arrivata un’ambulanza del 118 poi raggiunta dall’equipaggio dell’eliambulanza.Il 70enne è stato intubato per aiutarlo a respirare visto che le fratture riportate lo stavano affaticando. Secondo quanto riferito dai testimoni presenti sembra che proprio l’anziano, gravemente ferito, si sia distratto finendo addosso agli altri compagni della comitiva. Nell’impatto è caduto di petto e di volto, riportando traumi e fratture varie. Ancora una volta un grave incidente su una strada considerata tra le più pericolose della città per l’alto tasso di incidentalità. Solo pochi giorni fa, il 2 marzo, una donna è morta proprio su Strada della Bruciata. Una 54enne che ha perso il controllo della macchina ribaltandosi. Un impatto letale. All’arrivo dei soccorritori l’automobilista, sbalzata fuori dalla macchina prima che si ribaltasse, era già morta. Forse un malore la causa dell’incidente perché non è riuscita più a mantenere il controllo del veicolo.