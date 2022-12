Si nasconde nelle stradine del centro di Jesi con la marijuana e 800 euro: nigeriano preso dai carabinieri

JESI - Vede la la pattuglia dei carabinieri e cerca in ogni modo di evitare il controllo: straniero trovato tra le steadine del centro con la marijuana e 800 euro in banconote di piccolo taglio.

Una pattuglia dei carabinieri, nell’eseguire un controllo in centro storico a Jesi – anche per monitorare la movida – ha individuato uno straniero, un nigeriano 28enne che si era appartato in una stradina del centro con fare sospetto. Sottoposto a identificazione e perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e di 800 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio appena consumata. Pertanto l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.