ASCOLI - Avrebbe indotto una ragazza minorenne ad avere rapporti sessuali con lui minacciandola di far vedere al padre la foto che lo ritraeva in atteggiamenti intimi con la madre.

Strappelli in carcere

I carabinieri di Ascoli hanno arrestato ieri mattina Maurizio Strappelli, il sessantenne ascolano che a gennaio scorso era già finito ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni perché ritenuto il presunto intermediario tra i pazienti e il medico di base coinvolto. A distanza di quasi un anno, Strappelli è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Ascoli, Annalisa Giusti, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli che nei suoi confronti ha ipotizzato i reati di atti sessuali su una minorenne, violenza sessuale aggravata e minacce.

La mamma ai domiciliari

A finire nei guai insieme a Strappelli, anche la madre della ragazza ritenuta, in concorso, la presunta responsabile dei reati di atti sessuali su una minorenne e violenza sessuale, in quanto, con la sua condotta, aveva favorito né aveva impedito la frequentazione della figlia con l’uomo. Per questo motivo, la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari. Al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli, ieri mattina è scattato il blitz dei carabinieri.

Intercettazioni Covid fatali

L’attività investigativa è scattata all’inizio dell’anno e un ruolo fondamentale l’avrebbero avute anche le intercettazioni a cui lo stesso Strappelli era sottoposto in quanto indagato nell’inchiesta sulle false vaccinazioni. Sarebbe, infatti, emerso in quell’ambito il rapporto esistente tra il sessantenne ascolano e la madre della ragazza. Dalle telefonate, secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, sarebbero emersi anche elementi decisivi a confermare quanto la stessa ragazza, ascoltata dal magistrato, avrebbe riferito nel corso delle successive indagini.

Le foto con la mamma

Stando alla ricostruzione della Procura, dunque, la ragazza, all’epoca dei fatti non ancora maggiorenne, sarebbe stata avvicinata da quello che sarebbe stato considerato un amico di famiglia, tanto che lo stesso Strappelli, che frequentava spesso la loro abitazione, sarebbe stato più volte incaricato dalla madre di accompagnare la ragazzina a scuola, di andarla a riprendere ed anche a scuola di ballo e alle sfilate di moda. Fino a quando non l’avrebbe costretta a subire e a compiere atti sessuali con la minaccia che, in caso contrario, avrebbe divulgato la foto in cui era ritratta la mamma durante un rapporto extraconiugale. Una eventualità che avrebbe senza dubbio potuto avere delle gravi conseguenze in ambito familiare. Fatti che avrebbero trovato conferma anche nelle conversazioni intercettate dai carabinieri. Maurizio Strappelli si trova ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto mentre la donna è ai domiciliari e nei prossimi giorni verranno ascoltati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, per l’interrogatorio di garanzia.