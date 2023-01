Camion perde polli in autostrada tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano: almeno una ventina di esemplari morti sull'asfalto

ANCONA - Un camion che trasportava polli ha perso parte del carico sull’A14, in direzione sud, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord e sulla rampa di uscita. Almeno una ventina di polli morti sull’asfalto.

Sul posto la polizia

Sul posto è intervenuta la polizia autostradale per mettere in sicurezza l'area ed evitare che la perdita del carico potesse provocare problemi ai mezzi in transito. Ancona da stabilire le cause che hanno portato il camion a perdere i polli che trasportava.