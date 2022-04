Lanciano mattoni sul pallone geodetico, poi il branco si dà alla fuga: i vigili prendono tre bulli di 14 anni

ANCONA - Bulli ragazzini in trasferta da Ancona a Camerano si divertono mettendosi a lanciare pietre contro il pallone geodetico di via Scandalli. Il tiro a segno è avvenuto sabato attorno alle 17, ed è stato improvvisato da branco di ragazzini, quasi tutti minorenni, partiti dal capoluogo forse già con l’intenzione di provocare danni. A da un vicino parco hanno iniziato a tirare mattoni all’indirizzo della tensostruttura al cui interno si stava giocando una partita di volley tra la Bftm Camerano e una squadra proveniente da Osimo.



Un divertimento pericoloso che certo non è sfuggito ad alcuni dirigenti della squadra di casa che hanno prontamente allertato il 112. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Camerano. Alla vista degli agenti il branco di ragazzini è scappato ma tre stati bloccati dagli agenti della Municipale. Una scena che si è svolta sotto gli occhi di numerose persone, per lo più famiglie con bambini al seguito, che a quell’ora si trovavano nel parco adiacente alla struttura sportiva. Il sindaco di Camerano Oriano Mercante: «La Polizia municipale ha provveduto all’identificazione di tre adolescenti, tutti sotto i 14 anni, responsabili di quanto accaduto al pallone geodetico. Essendo minori le famiglie sono state contattate e messe al corrente dei fatti. I tre adolescenti sono residenti nel comune di Ancona».



Continua Mercante: «Da una parte c’è l’amarezza per questo gesto che riteniamo una ragazzata anche se pericolosa per come si è sviluppata, dall’altra invece mi sento di dover fare i complimenti al personale della Polizia municipale che è intervenuto sul posto con una notevole tempestività cosa che è stata notata anche da chi a quell’ora si trovava dalle parti del pallone geodetico». A proposito di pallone geodetico, non si esclude che la struttura centrata in pieno da alcune pietre possa aver riportato dei danni. Verrà eseguita un’ispezione della copertura esterna in plastica per valutare eventuali lesioni».

