I ladri incollano i cancelli e svuotano il magazzino di tutti i cellulari

CAMERANO - Colpo nella notte al Carrefour dove i ladri hanno fatto incetta di telefoni cellulari, rubati dal magazzino. Un furto studiato nei minimi dettagli che ha fruttato diverse migliaia di euro ai banditi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. L’allarme è scattato alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì. Per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine hanno incollato i lucchetti dei cancelli. A notare qualcosa di strano, poco prima, era stata proprio la guardia giurata della Vedetta 2 Mondialpol. Tutte le notti apre il cancello per controllare che intorno all’edificio sia tutto nella norma. L’altra notte, nel suo consueto giro di perlustrazione, non c’è riuscito.