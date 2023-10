CAMERANO - Se n’è andato nel sonno, probabilmente a causa di un infarto, a casa della mamma, in via F.lli Bondi, Lorenzo Marcucci, 50 anni, cameranese. Un malore che l’ha colpito la scorsa notte e che non gli ha dato scampo. Lorenzo, fin da ragazzo, a Camerano veniva chiamato “Zibi”, biondo come lui, per la somiglianza con l’ex attaccante della Juventus. Un soprannome che gli era stato dato quando militava nel Camerano calcio.

Un bel ragazzo, rappresentante di commercio che, come ricordato, dopo la separazione con la moglie, viveva con la mamma Fiorella Cecati la prima ad accorgersi della sua tragica scomparsa. Lascia tanti amici e compagni di un tempo a Camerano, tutti rimasti sgomenti per l’improvvisa ed inaspettata scomparsa, visto che non c’erano stati segni premonitori.

Un lutto che colpisce anche la famiglia Marchetti, visto che era il fratello della moglie di Lorenzo Marchetti, a sua volta figlio di Eraldo Marchetti, conosciutissimo imprenditore di Camerano, fondatore della nota azienda di torrefazione Caffè Rico’s. Ancora da stabilire la data dei funerali.