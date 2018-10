Si schianta con il go-kart Paura per un giovane portato a Torrette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CAMERANO - Un sabato sera all’insegna del divertimento ha rischiato di tramutarsi in tragedia per un trentenne appassionato di motori. Era andato con gli amici a correre in go-kart nella pista indoor lungo la Direttissima del Conero quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto seriamente ferito in un incidente choc. Le misure di protezione adottate dai gestori del kartodromo hanno funzionato ed è grazie a quelle che è stato possibile scongiurare il peggio. Tuttavia, per il ragazzo (G.C. le iniziali)si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso di Torrette in codice rosso, più per la dinamica del frontale che non per le condizioni del paziente, rimasto sempre vigile, anche se molto dolorante.