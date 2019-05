Barricato in casa per uno scatto d’ira, si consegna dopo due ore di trattative

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - È stato un amico, dopo oltre due ore di drammatiche trattative, a convincerlo a farsi aiutare, consegnandosi ai soccorritori che lo hanno portato al reparto di psichiatria di Torrette. L’osimano di 55 anni che mercoledì in tarda serata ha creato il panico nel suo negozio di prodotti agricoli a Campocavallo è ora ricoverato ma starebbe già meglio. Già mercoledì mattina avrebbe avuto un alterco con un vicino di casa, con intervento dei carabinieri a sedare gli animi. Poi la sera, verso le 21,30, è finito in preda ad una crisi di nervi prendendo di mira il fratello con il quale lavora nel negozio di famiglia in via Molino Mensa.