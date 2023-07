Base per lo spaccio di droga, il questore chiude un locale: è un noto bar di Senigallia

SENIGALLIA - Chiusura della saracinesca per un bar di Senigallia, noto locale situato in zona stadio. È quanto è stato disposto, nella giornata di oggi, dal Questore di Ancona, il Dr. Cesare Capocasa. La decisione è arrivata in quanto, lo stesso locale era divenuto abituale ritrovo di pregiudicati e persone dedite allo spaccio di stupefacenti. Su proposta, quindi, della Compagnia di Carabinieri di Senigallia, a seguito di istruttoria della Polizia Amministrativa, il bar rimarrà chiuso per 10 giorni.

Bloccato giro di droga

Numerosi sono stati i controlli svolti dai carabinieri che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati ed, in due occasioni, sono state anche rinvenute - a seguito di perquisizione personale - alcune dosi di metadone pronte per essere spacciate.

Grande azione delle Forze dell'ordine

Con questo provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 100 tulps dal Questore Capocasa, viene dato un ulteriore forte segnale per evidenziare che gli organi preposti a vigilare sulla pubblica sicurezza sono presenti e pronti ad intervenire a scopo preventivo e - dove necessario - repressivo. «Resta sempre alta l'attenzione delle Forze dell'ordine su tutte quelle manifestazioni delinquenziali che possano essere prodromiche di situazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica», ha tenuto a precisare il Questore Capocasa.