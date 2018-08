Samuele si getta dal ponte a 18 anni dopo l'incidente con l'auto di famiglia

di Gino Felicetti ed Edoardo Danieli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Ciao Samuele, adesso sei nelle braccia della mamma. È il commento che si ripete, di bocca in bocca, per le strade di Arcevia, sotto choc per la tragedia che l’ha scossa ieri mattina, poco prima dell’alba. Nessun altro vuole parlare, troppo forte l’angoscia, sarà il sindaco Andrea Bomprezzi a farsi carico del dolore dell’intera comunità: è una sconfitta per tutti, dirà.Lo choc è quello di una comunità che si vede privata di un suo giovane fiore che ha deciso di andarsene per motivi che nessuno potrà mai spiegare. Samuele Francescangeli aveva compiuto 18 anni il 2 giugno. Un ragazzo, provato dall’esistenza dal momento che la mamma si era tolta la vita, ma che aveva trovato la forza di reagire, grazie all’amore della sua famiglia: il babbo Fabio e la nonna paterna Fernanda. «Sei il miglior babbo del mondo», ha lasciato scritto sulla sua bacheca Facebook in un post di due anni fa. Una foto dove tutti e due sono sorridenti. Quel sorriso si è spento ieri mattina alle 5.30.