Prova a spegnere il fuoco nel campo e perde i sensi: salvato

ARCEVIA - E’ stato colto da un malore mentre cercava di spegnere un incendio. E’ accaduto ad un pensionato di circa 80 anni ieri mattina poco prima delle 9 in via Coste. L’anziano proprietario del terreno, dove è divampato l’incendio, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha trasferito all’ospedale di Senigallia. Qui è stato tenuto in osservazione. Nulla di grave per lui. Si era solo affaticato tanto per cercare di spegnere le fiamme che si sono propagate in fretta.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia, sono intervenuti i carabinieri e i carabinieri forestali. Il violento incendio, che si è propagato su un terreno di oltre 3000 mq, è arrivato a lambire il bosco. Il pericolo è stato scongiurato dai vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta dalle 9 alle 12.30. Il rogo è divampato da un mucchio di sterpaglie ma, spinte anche dal vento, le fiamme hanno raggiunto la vegetazione su tutto il terreno. I vigili del fuoco hanno chiamato i carabinieri e forestali perché il timore era che le sterpaglie fossero state date alle fiamme. Siccome l’incendio è divampato su un terreno privato, di proprietà del pensionato che si è sentito male, accertamenti sono in corso per verificare se abbia qualche responsabilità sull’accaduto.