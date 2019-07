Vasto incendio in un bosco, in azione l'elicottero dei vigili del fuoco. Sospetto-dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Allarme per un vasto incendio divampato in un bosco a Camerino. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, le fiamme si sono sprigionate nella zona della cava di Statte. Sul posto i vigili del fuoco, in azione anche con l'elicottero e i carabinieri forestali che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire le cause del rogo. Si sospetta il dolo.