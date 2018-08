Chiesa piena e grande commozione per l'ultimo saluto a Samuele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Collegiata di San Medardo gremita per dare l’ultimo saluto a Samuele Francescangeli, 18 anni, volato giù dal «ponte della morte» al sorgere del sole di una triste mattina di fine estate che sarà a lungo ricordata. Il giorno dopo ci si domanda ancora e con forte rabbia perché si può decidere di lasciare questo mondo alle età di solo diciotto anni appena compiuti quando tutto ti sorride coccolato dal suo babbo che stravedeva sempre per lui, dai nonni e dai tanti amici che ora lo piangono. Occhi rossi e impietriti e tante lacrime nella Collegiata alla lettura dei tanti messaggi dei suoi amici che hanno urlato che Sam resterà sempre nei loro cuori. Presenti alla cerimonia le autorità locali, i ragazzi dell’Arcevia calcio accompagnati dai dirigenti e tecnici ed i responsabili dell’Ipsia, l’istituto arceviese frequentato da Samuele. Sopra la cassa posta sotto l’altare è stata sistemata da babbo Fabio una maglia della Juventus di cui Sam era come il babbo super tifoso. Nell’omelia l’arciprete don Sergio Zandri ha evidenziato come «noi adulti spesso non sappiamo capire il mondo dei giovani, le loro angosce e le loro fragilità». Al termine della cerimonia funebre il feretro è stato accompagnato da un lungo corteo di auto al cimitero di Arcevia dove la salma è stata tumulata.