ANCONA Si era aperto all’insegna della pace il consiglio comunale di ieri. Con il minuto di silenzio chiesto dal presidente Simone Pizzi per le vittime del conflitto israelo-palestinese. Pace che però è durata poco. Il “casus belli” la mozione del consigliere Pd Giacomo Petrelli sull’indirizzo educativo dell’evento con lo Zoo di Radio 105 durante la Notte Bianca.

APPROFONDIMENTI LA RELAZIONE Pnrr Marche, risorse da rimodulare anche per il capitolo Sanità. Sono 1.537 i progetti da rivedere, per 453 milioni di euro IL TUFFO Con la bicicletta nel sottopasso allagato di Civitanova



La disputa

Il consigliere vuole proiettare, a corredo della mozione, una clip estratta dallo spettacolo di Mazzoli & Co. Parte il video. Tre secondi. Il presidente del consiglio comunale va su tutte le furie: «Non lo consento, fermate il video» ha sbottato. Parte un botta e risposta tra Petrelli e Pizzi. «Seduta sospesa, subito una capigruppo» ha richiamato Pizzi. I referenti dei partiti in consiglio si sono chiusi in conclave per circa un quarto d’ora. Ne sono usciti con una linea condivisa: niente proiezione, si studierà una modifica al regolamento per gestire nello specifico anche questo tipo di situazioni. Sembrava tutto finito. E invece no. Petrelli prende la parola e chiede di mettere ai voti la proiezione della clip. Pizzi richiama nuovamente all’ordine il consigliere Pd: «Lei sta monopolizzando il consiglio comunale» ribadisce. Nonostante il climax emotivo tra i banchi di maggioranza e opposizione, Pizzi ha saputo contenere gli animi per evitare eccessi espressivi. Parte il giro di interventi. Ovviamente la maggioranza contro la visione del video, la minoranza a favore.

Lo scivolone

Finché un intervento della consigliera di Fratelli d’Italia, Maria Grazia De Angelis, non innesca un botta e risposta con il collega Diego Urbisaglia (Ancona Futura, centrosinistra). «Prima di proiettare un video il presidente del consiglio lo deve visionare» afferma De Angelis. «Spero che lei non debba mai essere in condizioni di censurare nessun video» risponde Urbisaglia. E qui l’apoteosi: «Lei Urbisaglia è un periodo che ce l’ha con me - replica De Angelis -, ma non importa. Tanti nemici, Tanto onore». Gelo in aula.

Il successo

A mettere la parola fine alla diatriba ci pensa l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, che ha organizzato la Notte Bianca. «Sul palco sono saliti tanti ragazzi e ragazze che sono stati al gioco, con goliardia e divertimento - ha affermato - e non mi pare che nessuno li abbia costretti a prestarsi allo spettacolo. Anzi, c’è stata la corsa». E ancora: «Per 10 anni Ancona è sparita dai radar di ogni meccanismo partecipativo - ha proseguito l’assessore -. In 35 anni questa città ha visto eventi che hanno richiamato decine di migliaia di persone».