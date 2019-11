Vuol provare l'ebbrezza della bici lungo le scalette ma cade e si lesiona un testicolo

ANCONA - Una brutta caduta e serie lesioni per un uomo di 48 anni che in sella alla sua bicicletta al parco della Cittadella dopo aver percorso diversi tratti in pianura ha voluto provare l'ebbrezza di fare in sella alla bici anche le scalette senza però pensare a quel che poteva succedere. E così l'uomo è caduto e si è incastrato nel manubrioo procurandosi ferite e lesioni ad un testicolo. Dolori lancinanti, immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha trasportato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

