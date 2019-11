Travolto dal Suv, ciclista cade e batte la testa sull'asfalto. Sotto choc il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI -investito da un Suv sulla strada16 a Porto Recanati . E’ accaduto questa mattina poco dopo le 10,30 sul tratto di statale all’incrocio con viale dei Pini. L’uomo, un 70enne, stava transitando in sella alla suain direzione nord quando sarebbe stato travolto da un Suv condotto da un giovane portorecanatese che proveniva dalla direzione opposta.La bici e il Suv si sarebbero urtati su un lato: nell’impatto l’uomo sarebbe caduto a terra battendo la testa. Immediati i soccorsi della locale Croce Azzurra e dell’Icaro che ha trasportato l’uomo all’ospedale regionale delle Torrette in Ancona con escoriazioni varie e un trauma cranico. Il ciclista nell’impatto non ha perso conoscenza. Fortunatamente non è in pericolo di vita, sotto choc il conducente dell'auto.