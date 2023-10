Ancona, vola dal quarto piano della sua abitazione: gravissima una 15enne. Indaga la Scientifica

ANCONA Passanti sotto choc per quanto accaduto oggi, 30 ottobre, in via Capodistria ad Ancona (zona Piano) intorno alle 18.30. Una ragazzina, 15 anni e origini straniere, è stata trovata da un passante per terra e in una pozza di sangue dopo essere volata dal quarto piano della sua abitazione. Subito sono scattati i soccorsi.

La Scientifica sul posto

Sul posto la Croce Gialla, a piedi, dalla vicina sede di via Ragusa, ma anche il 118, l'Automedica, le volanti della Polizia e la Croce Rossa che l'ha trasportata in condizioni gravissime (dopo averla rianimata) all'ospedale di Torrette. Sull'accaduto indaga anche la Scientifica giunta sul posto.