Botte per derubare i ragazzini nel centro di Ancona: preso il rapinatore, ha 20 anni

ANCONA - È accusato di un paio di rapine nei confronti di ragazzini minorenni nel centro di Ancona, la Polizia dorica, ha individuato, arrestato e posto ai domiciliari il rapinatore: ha 20 anni.

Il primo episodio risale alla fine di dicembre, quando, nei pressi delle scuole Faiani di via Oberdan, l’indagato, aveva afferrato per il collo e, simulando di avere un’arma celata nella tasca della giacca, riusciva ad impossessarsi di 150 euro. Nel marzo scorso, invece, il rapinatore, questa volta con la complicità di un correo denunciato in stato di libertà, aveva avvicinato altri due minorenni chiedendo loro di consegnargli del denaro e, successivamente, dopo averli condotti in luogo appartato afferrandoli per le braccia e minacciandoli, si era impossessato di un borsello. Il 20enne è stato trovato in un locale e arrestato: in casa sono stati trovati alcuni degli indumenti indossati durante i colpi.