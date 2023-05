Ancona, finisce il turno di lavoro ed è colpito da infarto: 51enne salvato col defibrillatore sulla banchina

ANCONA - Va in arresto cardiaco viene salvato dal personale della Croce Gialla di Ancona. Il fatto è avvenuto nel piazzale antistante la Fincantieri ad Ancona ed ha visto come protagonista suo malgrado dell’intera vicenda un cittadino romeno di 51 anni impiegato in una ditta esterna. L’uomo aveva appena finito di lavorare quando è stato colto da un malore proprio all’esterno del cantiere.

In pochi secondi l’uomo privo di sensi è stato raggiunto dai sanitari della Croce Gialla un equipaggio composto da un soccorritore e da una infermiera professionale. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse subito molto gravi al punto tale che sono scattate tutte le manovre previste nella rianimazione cardiovascolare. Oltre al massaggio cardiaco il personale della Croce Gialla di Ancona ha utilizzato il defibrillatore. E proprio il defibrillatore ha fatto si che il cuore dell’uomo finito in arresto cardiaco potesse riprendere a battere Una volta stabilizzate le condizioni di salute l’uomo in codice rosso per quanto accaduto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Se questa persona potrà tornare ad abbracciare i propri cari lo deve al personale della Croce Gialla ma anche alla Fincantieri che da tre anni ha siglato un accordo per l’assistenza sanitaria all’interno dello stessa Fincantieri.