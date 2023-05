Maltempo Marche, Aguzzi: «Ancora pioggia, ma più leggera». Salvati nell'auto travolta dalla frana

ANCONA - Pericolo finito? Forse, perchè ancora le previsioni meteo non lasciano tranquilli, ma il giorno dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche il cielo comincia a schiarirsi su uno scenario desolante. Smottamenti, famiglie sfollate, l'emergenza è tutt'altro che finita.

L'assessore Aguzzi

«I corsi d'acqua principali - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile delle Marche Stefano Aguzzi -, i fiumi nella parte nord delle Marche, il Foglia, il Metauro, il Misa, pur essendo andati più volte in allarme rosso hanno retto, forse grazie anche ai lavori che sono stati fatti, e ora il livello sta calando.

Penso che la situazione sia sotto controllo. Sono previste piogge ancora nelle prossime ore, ma non ai livelli di ieri». «una quindicina di sfollati a Senigallia e una decina a Pesaro. Il sindaco di Monte Grimano Terme, per precauzione, ha spostato in un albergo una cinquantina di ospiti di un centro protetto residenziale», racconta l'assessore.

Salvati da una frana

Lungo la provinciale 45 a Belmonte Piceno (Fm) i vigili del fuoco hanno salvato due persone rimaste bloccate tra due frane in movimento con circa 120 mc di materiale. sempre nel Fermano una palazzina è stata evacuata.