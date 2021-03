Entra nel garage di una villetta e si mette a mangiare, il proprietario lo invita ad andarsene: arriva la polizia, portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Scavalca il cancello di una villetta in via del Conero, entra nel garage e si mette a mangiare. Ma la proprietaria sentendo dei rumori provocati dal 29enne nigeriano se ne accorge e chiama il marito con il giovane che però non ne vuol sapere di andarsene reagendo con urla asserendo a più riprese che quella era la sua abitazione. Per evitare situazioni più complicato l'uomo ha chiamato la polizia che è giunta sul posto con due volanti insieme all'automedica e alla Croce Gialla con il ventinovenne portato con un codice giallo psichiatrico al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA