Fermato alla guida di una Mercedes che non poteva guidare, multato un ventenne

OSIMO - Prosegue l’attività di controllo del territorio in tutta la Val Musone e riviera del Conero ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, con una serie di iniziative la cui comune finalità è quella dell’osservanza delle misure in vigore per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.

Nel decorso weekend del 13 e 14 marzo, con l’impiego complessivo di 36 militari, sono state identificate 197 persone e controllati 151 veicoli.

Sono state sanzionate 3 persone ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, in violazione all’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Marche n. 8 in data 05 marzo 2021, art. 1 [divieto di spostamento nel territorio di altro Comune, in vigore per le province di Ancona e Macerata], nonché l’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5.

Più in particolare nel corso di un posto di blocco eseguito sabato notte alle 2 nel centro abitato di Filottrano, i Carabinieri della locale Stazione procedevano al controllo di due cittadini italiani, i quali a bordo di una Lancia Y, circolavano senza giustificato motivo. Altra violazione è stata contestata in Agugliano, sempre nel pomeriggio di sabato, ad un cittadino nigeriano residente ad Ancona, violando la norma sullo spostamento tra comuni.

Nella giornata di ieri domenica, verso le ore 21:15 in Numana, è stato fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile un ragazzo 20enne a bordo di una Mercedes C220, a cui è stata contestata la violazione della guida senza la patente di categoria corrispondente, poiché mai conseguita, con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, e per non aver osservato l’obbligo di fermarsi all’invito dei carabinieri.

