Vigili del fuoco, l'ispettore Mauro Bedini in pensione. Una festa per salutarlo: «Un punto di riferimento»

ANCONA - Domani, martedì 30 gennaio nella sede centrale dei Comando dei vigili del fuoco di Ancona, si svolgeranno i festeggiamenti per salutare doverosamente l’Ispettore Antincendi Esperto Mauro Bedini che a decorrere dal 1 febbraio è collocato a riposo per sopraggiunti limiti d’età.

L’Ispettore Bedini è entrato nel Vigili del Fuoco prima come ausiliario, discontinuo e poi dal 1982 immesso in ruolo in qualità di Vigile del Fuoco, nominato nel 1994 Capo Squadra, nel 2007 Capo Reparto ed infine a seguito di concorso interno riveste dal 2015 l’attuale qualifica di Ispettore Antincendi.

Da annoverare gli incarichi di Capo Sezione Provinciale, svolto dal 2015 al 2016, e di Referente del Distaccamento di Senigallia, svolto dal 2008 al 2015.

Notevole il suo apporto come Istruttore Professionale non solo presso il Comando ma anche nei vari Comandi italiani e soprattutto presso la Scuola di Formazione Professionale nei corsi di accesso che lo ha visto formare tanti allievi vigili del fuoco.

Ha partecipato a numerose attività emergenziali, come gli eventi sismici occorsi in Irpinia (come volontario), all’Aquila, nelle zone Marche – Umbria, ad Arquata del Tronto ed in Emilia Romagna.

Ha preso parte attivamente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Osimo (AN), la provincia di Alessandria, il territorio di Senigallia nel 2014 e nel 2022 e l’isola di Ischia, sempre nel 2022.

Tra i molteplici elogi ricevuti dall’Ispettore, si annoverano:

Elogio concesso da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per Intervento del 25/08/1999

incendio presso la raffineria API di Falconara

Elogio concesso da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per Intervento per

incendio in un locale dell'hotel Hollywood di Senigallia

Elogio concesso da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per Corso Allievi Vigili

Permanenti 60° - Polo Didattico di Senigallia dal 24/10/2005 al 7/04/2006;

Attestato di Pubblica Benemerenza concesso da Dipartimento della Protezione Civile

per Dpcm 21/10/2009 - Sisma in Abruzzo;

Onorificenza di Cavaliere concessa dal Presidente della Repubblica Italiana On.

Giorgio Napolitano nel 2012.

Ha contribuito in maniera determinante all’apertura del distaccamento vigili del fuoco di Arcevia e si è adoperato fattivamente per l’apertura dei Punti Vaccinali Popolazione (PVP-Covid-19) di Senigallia e Fabriano,motivo per il quale è stato insignito della Croce di anzianità dalla Croce Rossa Italiana.

«A nome di tutto il personale del Comando vigili del fuoco di Ancona - si legge in una nota - si porge all’Ispettore Antincendi Esperto Mauro Bedini il più sincero ringraziamento per l’attività svolta e una profonda gratitudine, per la sua passione, per non essersi mai risparmiato, per aver fornito sostegno e consiglio a chi ne aveva bisogno e per la professionalità sempre dimostrate».