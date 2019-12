Ancona, via Rismondo, una beffa il nuovo asfalto: buche cancellate solo in un piccolo tratto

ANCONA - Hanno atteso per anni il rifacimento della strada e invece ora i lavori di asfaltatura sono stati effettuati solo lungo un tratto. E’ una vera e propria beffa quella che si è consumata in via Rismondo, una strada del quartiere Adriatico compresa tra via Trieste e via Panoramica, dove i residenti con l’arrivo delle macchine asfaltatrici erano convinti che tutta la via sarebbe stata sistemata mentre i lavori hanno interessato un minima parte della carreggiata.

Ma andiamo con ordine anche per il fatto che questa situazione in via Rismondo va avanti da circa 7 anni, tra proteste e appelli dei residenti. Il Comune infatti, nonostante la strada sia trafficata anche dai mezzi della Conerobus, al momento del rifacimento dell’asfalto invece di provvedere alla sistemazione del cosiddetto cassetto interno della carreggiata decise per la messa in posa del semplice tappettino di asfalto. Un lavoro piuttosto superficiale al punto tale che negli ultimi anni lungo via Rismondo sono stati effettuati numerosi lavori di manutenzione anche da parte del personale del Comune con i sacchetti di asfalto a freddo. Con il passare degli anni la situazione è ulteriormente peggiorata fino ad una decina di giorni fa quando sono partiti i lavori. Ma al termine è arrivata la brutta notizia per i residenti. Invece di asfaltare tutta la strada i lavori hanno interessato un tratto di 30 metri, compreso tra corso Amendola e via Maratta e quello tra via Montegrappa e via Marotta circa 60 metri. Il resto di via Rismondo è rimasto un campionario di buche ed avvallamenti. Una vera e propria beffa: basti pensare che il nuovo asfalto lo si può vedere solo al centro della strada con la vecchia sistemazione ancora presente ai lati della carreggiata.

Situazione analoga in via Panoramica, proprio di fronte all’ingresso dei mezzi di soccorso diretti all’ospedale pediatrico Salesi. Il tratto di strada che si trova a costeggiare la pineta del Passetto è stato rifatto nelle sola parte di carreggiata rivolta verso piazza IV Novembre, il che significa che l’altra parte di corsia è un susseguirsi di buche ed avvallamenti. Asfalto a meta anche in via Baracca. Nel frattempo stanno saltando i maxi rattoppi in via Rodi, altra strada dove il cassetto interno è sprofondato da tempo. Nessun problema invece in via Veneto dove i lavori avevano visto la rimozione del vecchio asfalto per oltre 40cm di profondità con conseguente rifacimento del basamento interno della carreggiata.

