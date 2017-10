Acquisto con truffa tre denunce: sequestrata anche l'automobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sequestrata una macchina in via Baldelli, era il provento di una truffa. E’ accaduto intorno alle 19 di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza locale, guidati dal comandante Michele Ognissanti. I militari, a seguito di una serie di indagini, sono finalmente riusciti ad arrivare alla loro meta. In tutto sono state denunciate tre persone per truffa. Un uomo del ‘69, già in carcere a Montacuto per alcuni precedenti, una donna dell’89 e un uomo del ‘42 sono stati denunciati perchè avevano acquistato un Mercedes pagando l’anticipo con un assegno scoperto. Ma le forze dell’ordine, che probabilmente erano stati avvisati dai concessionari che avevano venduto l’auto, sono riusciti a rintracciare i tre truffatori. Una serie di indagini che ieri ha portato i carabinieri della tenenza locale dritti dritti in via Baldelli. Una volta trovata l’auto, sono riusciti poi a risalire anche ai tre truffatori. E una volta individuati sono stati identificati e conseguentemente sono stati denunciati per truffa.