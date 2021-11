Non risponde al telefono, 60enne trovato senza vita nel suo appartamento: era morto da giorni

ANCONA - Dramma nel pomeriggio in un appartamento in via Maestri del Lavoro, dove un uomo di 60 è stato trovato senza vita. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe a qualche giorno fa. A richiedere i soccorsi al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, è stato un parente che da un paio di giorni non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. Per poter accedere all’interno dell’appartamento i vigili del fuoco sono passati da un balcone vicino. Ill cadavere del 60enne è stato trovato nei pressi della porta di accesso, forse segno di un disperato tentativo dell’uomo di chiedere aiuto dopo un malore.

LEGGI ANCHE

Croce Gialla, operatori aggrediti da tre energumeni: volevano soccorrere una donna ubriaca

LEGGI ANCHE

Marche Covid, oggi sono 285 i nuovi contagi. Muore un 60enne. Incidenza vicina a 100. Le province dove il virus corre di più /Il trend nelle regioni

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA