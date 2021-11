Marche Covid, oggi sono 285 i nuovi contagi. Muore un 60enne. Incidenza vicina a 100. Le province dove il virus corre di più /Il trend nelle regioni

ANCONA - Il Covid continua a spaventare le Marche. Salgono i contagi ma soprattuto il tasso di incidenza. Ma vediamo i dati di oggi (14 novembre 2021). I nuovi positivi al Covid sono 258 (ieri 253) con 2583 (2117) tamponi esaminati nel percorso diagnostico/screening. La percentuale di positività è dell'11,2%. Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti oggi è di 99,24 (un bel balzo dal 90,70 del giorno precedente). Nel bollettino di oggi c'è anche una vittima, è un sessantenne di Ancona.

La scheda con il tasso di incidenza cumulativo settimanale evidenzia la crescita

Come corre il Covid nelle province delle Marche

La provincia in cui il virus corre di più è Ancona con 82 nuovi contagi, seguita nell'ordine da Pesaro Urbino con 60, Ascoli Piceno con 55, Macerata e Fermo con 41. Sono 6 i nuovi positivi di fuori regione.

I nuovi infettati dal virus per fasce di età

Continuano a preoccupare i nuovi contagi tra i bambini. Oggi nella sola fascia di età tra 6 e 10 anni sono 32, diventano 74 se consideriamo le fasce da 0 a 18 anni. La punta massima dei nuovi contagi resta quella nelle fasce di età 25-44 (65 nuovi infettati) e 45-59 anni (58 positivi), seguiti dai 60-69enni (40 casi). Le tre fasce non a caso sono quelle in cui è maggiore il numero di no vax.

I ricoveri in questa settimana rimasti stabili con 20 in terapia intensiva (8.5%) e 67 in area medica (7%).

LEGGI ANCHE

La task force per la terza dose è solo sulla carta, la dg Asur Storti: «Subito in moto per personale, orari e impianti»

LEGGI ANCHE

Il super green pass già divide: «Istituirlo per locali e cultura? Così ci si accanisce sui soliti». Con i tamponi si va al lavoro

LEGGI ANCHE

Covid, il piano per salvare il Natale: ipotesi Green pass ridotto a 6 o 9 mesi. «A dicembre check delle misure»

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA