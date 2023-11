ANCONA Torna a casa e trova la compagna completamente ubriaca. «Tu bevi troppo» le avrebbe detto lui, riprendendola. Lei non avrebbe fatto gradito l’esternazione, così da farle prendere un coltello e minacciare il convivente. Che, spaventato, non ha potuto fare altro che chiamare la polizia. La lite di coppia è divampata nella serata di martedì in un appartamento di Vallemiano.

I soccorsi



Per l’uomo, un 30enne straniero, non ci sono state ripercussioni fisiche. Nel senso che, probabilmente anche a causa della sua ubriachezza, la donna non è riuscita a ferirlo. Lei, che ha tenuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti intervenuti, è finita al pronto soccorso di Torrette. Ci ha passato la notte per smaltire i fumi dell’alcol. La tensione è esplosa nella prima serata di mercoledì, quando il 30enne è tornato a casa.



Non ha trovato la tavola imbandita per cena, bensì la sua compagna che aveva esagerato con l’alcol. Proprio lo stato di ubriachezza della donna avrebbe innescato un furibondo litigio di coppia. «Hai esagerato» le avrebbe fatto notare lui. La donna, infastidita da tale atteggiamento, ha comunicato al compagno che si sarebbe allontanata dall’abitazione per poi farvi ritorno soltanto alcune ore dopo. Il tempo di far smaltire la sbornia.



La tensione

In quel frangente la discussione è degenerata nuovamente e lei, brandendo un coltello da cucina e lo ha puntato contro il compagno, fortunatamente senza provocargli alcuna lesione. L’uomo, spaventato dal comportamento violento della convivente, ha deciso di chiamare la polizia e il 118. Immediatamente, sul posto si sono portate le Volanti della questura e un’ambulanza. La donna ha iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti. Alla fine è stata portata all’ospedale di Torrette.