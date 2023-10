ANCONA - Palaveneto osservato speciale. Il tema sulla messa in sicurezza dello stabile, dopo l’ultimo sciame di incursioni, è riemerso anche ieri in consiglio comunale. Il vicesindaco Giovanni Zinni ha elencato gli interventi programmati per blindare lo stabile: «Chiusura con inferriate a rete metallica di tutte le finestre e porte al primo livello rispetto al piano stradale. Chiusura con muratura delle porte di comunicazione interne tra corpo spogliatoio e corpo palestra».

E ancora: «Si è in procinto di definire l’appalto per la demolizione anticipata del corpo spogliatoio rispetto al progetto Pnrr di riqualificazione generale del complesso». A questo proposito la consigliera Ida Simonella (Ancona Futura) ha chiesto conto del percorso economico che dovrà seguire il progetto, vista l’ipotesi di taglio da parte del governo dei fondi Pnrr sui progetti di rigenerazione urbana. «Il sindaco ha avuto un’interlocuzione con i ministeri di riferimento - ha risposto Tombolini -, la riqualificazione del Palaveneto sta rispettando i target e le tempistiche, dunque ci hanno assicurato che le risorse del Pnrr non verranno meno. Ma se dovesse cambiare qualcosa, riceveremo comunque i fondi ministeriali».

E sul cronoprogramma: «Abbiamo approvato il progetto definitivo ora al vaglio della commissione tecnica di vigilanza - ha spiegato Tombolini -, la stipula del contratto applicativo avverrà entro il 30 novembre». A seguire l’inizio dei lavori di restyling presumibilmente dopo le festività natalizie. Ma per i residenti, adesso, la cosa più importante è evitare il ripetersi di episodi di degrado.