Aggressione in piazza del Plebiscito: divieto di accesso alle aree urbane al responsabile

ANCONA - Obiettivo sicurezza: il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa ha firmato questa mattina un divieto di accesso alle aree urbane del comune di Ancona, che gli uomini della Divisione Anticrimine stanno notificando in queste ore, nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina, resosi responsabile della violenta aggressione - in prossimità di un locale etnico, in prossimità della Piazza del Plebiscito - la notte del 28 maggio, che aveva creato particolare allarme sociale.

ll responsabile è già stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni e resistenza ai danni di un giovane egiziano, per motivi futili. Sulla scorta delle risultanze emerse e valutati gli elementi che hanno contraddistinto l’aggressione, particolarmente violenta e spietata, l’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Ancona ha elaborato la misura di prevenzione personale citata, inibendo all'uomo l’accesso alle aree interessate, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco.

In particolare, è stato inibito all'uomo individuato come responsabile della condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica cittadina- per due anni- l’accesso alla Piazza del Plebiscito ed a tutte le aree urbane limitrofe, con divieto di stazionare in prossimità dei locali pubblici situati in zona.