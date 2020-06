Ancona, il percorso a ostacoli per i bagnanti. Un cancello ha chiuso a sorpresa l’accesso al mare

ANCONA Le Ferrovie chiudono il passaggio pedonale che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Palombina con un cancello, le persone esasperate rimuovono il divieto. Mattinata piuttosto movimentata sulla spiaggia di Palombina dove verso le 8 alcuni operai hanno posizionato una sorta di chiusura con un cancello in fondo al cavalcavia che si trova adiacente alla stazione ferroviaria dismessa da anni. Per raggiungere i vari stabilimenti balneari i bagnanti, e non solo, sono costretti a passare lungo la passerella in cemento che costeggia la parte anteriore fronte mare delle strutture. Una situazione destinata a creare assembramenti, come è facile intuire, ma sopratutto un ostacolo per la macchina dei soccorsi con il personale medico e paramedico costretto a passare lungo la stessa passerella invece che usufruire del vialetto che costeggia la linea ferroviaria con le tante diramazioni che poi conducono ai vari stabilimenti balneari. Già negli anni passati le ferrovie, sempre nel periodo estivo, avevano provato a vietare il passaggio dei pedoni lungo il tratto di camminatoio che si trova antistante la stazione di Palombina. Divieti che erano stati poi rimossi nel giro di poche, ore anche per il fatto che quello in questione è un passaggio di fondamentale importanza per gli operatori commerciali della zona ma anche per gli stessi bagnanti.



