ANCONA Corsa a ostacoli per la realizzazione del Salesi 2.0 a Torrette. La maxi opera, i cui costi sono lievitati da 56 milioni di euro a 84 (ancora più rispetto all’ultimo aggiornamento di giugno scorso dove si parlava di 72,8 milioni di euro), viaggia su un orizzonte di completamento ancora incerto.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Bimba di non ancora 2 anni cardiopatica, lotta per la vita a Senigallia. Gioco di squadra per salvarla



La deadline





Dalla prima deadline fissata a febbraio 2022 si è saltati a fine 2024, per poi arrivare ad un traguardo variabile tra 2026 e 2027. Ipotesi che, ad oggi, ha pochi presupposti di attendibilità. Perché il cronoprogramma dell’opera è appeso all’approvazione della variante per la realizzazione del piano sopraelevato: il progetto esecutivo è attualmente in fase di verifica. Procedimento che condiziona, appunto, l’approvazione della variante. E solo dopo questo step verrà compiutamente definito il cronoprogramma. Il quadro della situazione è emerso ieri in consiglio regionale a seguito di un’interrogazione del gruppo consiliare Pd (primo firmatario il consigliere Antonio Mastrovincenzo). «Il senso di indeterminatezza sui tempi di realizzazione dell’opera è alquanto preoccupante - ha esordito ieri in Aula, Mastrovincenzo - e l’incremento di costi è davvero esorbitante».



In risposta all’interrogazione l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, ha argomentato in maniera dettagliata rispetto alle «interferenze», così le ha definite Baldelli, che hanno portato ai ritardi nei lavori e all’incremento dei costi. Primo: «L’acquisizione di un nuovo trasformatore elettrico - ha affermato - in quanto il vecchio impianto si è rivelato inadeguato, oltre al ritrovamenti di innumerevoli tubazioni e cavidotti non censiti in precedenza». Nel mentre, tutta una serie di criticità che l’assessore dichiara ormai risolte: «la predisposizione di nuovi percorsi all’interno del complesso ospedaliero che hanno riguardato anche le attività di cantiere» ha specificato. Così come una serie di adeguamenti alla progettazione di una corsia ad hoc lungo via Conca e la gestione della viablità nei pressi delle cabine elettriche.

Il nuovo quadro tecnico economico della variante per il Salesi 2.0 prevede, oltre alla sopraelevazione di un piano del complesso per ospitare i reparti di Ginecologia e Ostetricia, anche la separazione dei percorsi del pronto soccorso e l’aumento dei posti in terapia intensiva come previsto dal decreto 34 del 2020 per misure urgenti legate alla pandemia di Covid-19. A fronte degli aggiornamenti i posti letto previsti per il nuovo Salesi passano da 119 a 201. «La consegna dei lavori è avvenuta il 13 maggio 2019 - ha ricordato Baldelli -. Il cronoprogramma originario prevedeva 1.020 giorni di lavorazioni». Percorso che, però, ha cominciato a subire ritardi sin dall’indomani della consegna.