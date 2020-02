Ancona, sport e impresa piangono Lorenzo Guzzini. Aveva 56 anni ed era l'ultimo dei fondatori del Consorzio Ankon in carica

ANCONA - Mondo dell'imprenditoria e dello sport di Ancona piangono la prematura scomparsa di Lorenzo Guzzini. Una malattia inesorabile non gli ha lasciato scampo, si è spento questa mattina all'età di 56 anni. A darne notizia il Consorzio Ankon. «Non si è mai preparati a perdere un amico. Lorenzo Guzzini resterà per sempre il nostro vicepresidente e l'ultimo dei fondatori del Consorzio Ankon ancora in carica. Lo sport perde un grande portivo e appassionato». Con la famiglia, Guzzini era stato titolare di numerose imprese legate alla ristorazione e all'accoglienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA