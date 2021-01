Addio a Ignazio Veneziani, per tanti anni in prima linea con le Volanti della polizia

FALCONARA - Per tanti anni è stato al servizio dei cittadini. Ora si godeva la pensione, ma ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere mentre si trovava nella sua casa di Falconara. Ignazio Veneziani è stato una colonna della Questura dorica, in particolare in qualità di ispettore del settore Volanti di cui è stato anche responsabile.

«Era ben voluto da colleghi e dirigenti - ricorda Italo D’Angelo, che ha lavorato con Veneziani durante il suo incarico di dirigente della Squadra mobile - Svolgeva al meglio il suo lavoro e sapeva farsi rispettare». Nel corso della sua carriera Veneziani aveva anche deciso di mettersi al servizio dei suoi colleghi di lavoro e per questo aveva ricoperto il ruolo di segretario provinciale del Siulp, il sindacato unitario dei lavoratori della polizia. Lascia la moglie e la figlia.

