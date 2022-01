Messa in sicurezza di un tratto di strada dell'Asse Nord Sud: ecco i giorni in cui la viabilità sarà rivoluzionata

ANCONA - Chiusura al traffico, la prossima settimana, di un tratto della carreggiata dell'asse nord sud direzione centro. Per lavori di messa in sicurezza, dalle ore 9 di lunedì 24 gennaio fino alle ore 18 di venerdì 28 gennaio sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra l'imbocco con la SS 16 fino all'uscita di Tavernelle- cimitero di Tavernelle.

In particolare si tratterà di lavori di scarificatura dell’asfalto esistente, di scavo, di ripristino e finitura del nuovo asfalto e tappeto bituminoso tramite l'utilizzo di macchine operatrici di notevoli dimensioni che rendono necessaria la chiusura anche per la sicurezza degli operai e per tutelare i passanti stessi.

