Gli auguri del sindaco Mancinelli: «In arrivo 20 milioni per 4 progetti strategici per la città». Ecco a cosa saranno destinati

ANCONA - Si definisce «determinata» sui social dove annuncia una pioggia di milioni, 20 per l'esattezza, per Ancona. Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, manda gli auguri ai suoi concittadini con un annuncio: in arrivo 20 milioni per 4 progetti strategici per la città. Spiega il sindaco: «Un decreto appena uscito assegna al Comune di Ancona circa 20 milioni di euro per progetti che avevamo presentato e candidato mesi fa».

Segue l'elenco dei progetti beneficiati dai fondi: mercato delle Erbe (5.3 milioni di euro), biblioteca Benincasa (cofinanziamento a 7.2 milioni di euro), PalaVeneto (6 milioni di euro) e completamento di Mole e Pinacoteca (quasi 4 milioni di euro).

«Il futuro - commenta il sindaco - si progetta per tempo e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni ci ha premiato.

Iniziamo il 2022 con il pensiero che molti sogni diventeranno realtà».

