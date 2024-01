Malori in serie, la Croce Gialla sempre al fianco dei cittadini

ANCONA - Quella di Capodanno è una notte speciale come è sempre speciale l'impegno della Croce Gialla sempre al fianco dei cittadini in qualsiasi via e qualsiasi angolo della città. Numerosi nel corso della serata di ieri e della notte gli interventi per malori, sia in casa che fuori. Partendo da questi la Croce Gialla ieri ha soccorso una donna di 70 anni caduta in piazza Cavour e portata all'ospedale di Torrette con una sospetta lesione ad un braccio, quindi la corsa alla farmacia di corso Garibaldi per il malore accusato da una donna di 60 anni portata anche lei a Torrette con l'automedica. L'elenco degli interventi prosegue con il malore di una donna di 55 in via Marconi che impaurita è scesa in strada e chiesto aiuto ad una farmacista per il successivo trasporto all'ospedale di Torrette per tutte le verifiche del caso.

Attenzione sempre massima e anche nel corso della notte molteplici interventi per malori in casa con le ambulanze della Croce Gialla che hanno corso in via Maestri del Lavoro, alle Grazie, in piazza Salvo d'Acquisto, in via Barilatti e nella frazione di Candia quindi l'intervento di questa mattina intorno alle 7 per la crisi cardiaca accusata da una donna di mezza età in piazza Pertini e portata in codice rosso - ma non in pericolo di vita - all'ospedale di Torrette.