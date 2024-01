Ancona, colta da malore mentre guida finisce contro i paletti a bordo strada: paura per una trentenne

ANCONA - Perde il controllo dell'auto e finisce contro i paletti posti a bordo strada. Momenti di paura per una donna di 30 anni in via Grazie all'altezza dell'incrocio con via Tavernelle che probabilmente colta da malore ha vissuto questo spavento. Immediata la richiesta di soccorso con il tempestivo intervento della Croce Gialla, sul posto anche l'automedica e la Polizia Municipale con la trentenne portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.